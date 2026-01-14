La picante reacción de Leticia Siciliani tras el escándalo de Luciano Castro

La polémica alrededor de Luciano Castro sumó un nuevo capítulo con la palabra de Leticia Siciliani, quien no esquivó el tema y dejó clara su postura frente a la situación que atraviesa su hermana Griselda. El actor había reconocido públicamente su arrepentimiento y admitido que se “autoboicotea”, además de asegurar que la actriz se encuentra muy enojada y afectada por la exposición del conflicto.

Leticia, que mantiene una relación cercana con Castro tanto en lo personal como en lo laboral, fue abordada por el equipo de A la Tarde y eligió moverse con cautela. “Es la intimidad de Lu. A mi hermana (Griselda) no le gusta hablar, menos voy a hablar yo de ella”, sostuvo, marcando un límite claro.

Sobre los rumores de separación, la actriz sorprendió al relativizarlos: “Estuve con ellos hasta el finde y al menos yo no me enteré de la separación”, afirmó, dejando entrever que, al menos hasta hace pocos días, la relación continuaba.

Sin embargo, cuando le tocó opinar sobre la actitud de su cuñado, el tono cambió por completo. Con una mezcla de ironía y fastidio, Leticia no ocultó su incomodidad ante la viralización de los audios en español que encendieron el escándalo. “Me muero de la vergüenza, no puedo decirle más que eso”, lanzó sin rodeos.

Tampoco acompañó la defensa pública de Castro. Muy por el contrario, fue directa: “Era hora que lo dijera, que se sentía patético. Me muero de la risa con lo de los memes, si no te reís... Cómo se te ocurre hermano”, expresó, sintetizando el clima que atraviesa a la familia en medio de la tormenta mediática.



Griselda Siciliani rompió el silencio en redes en medio del escándalo con Luciano Castro

En plena tormenta mediática por las versiones que involucran a Luciano Castro en presuntas infidelidades, Griselda Siciliani reapareció públicamente con un mensaje que no pasó inadvertido y que muchos leyeron como una toma de postura frente al revuelo que rodea su vida privada.

Lejos de hacer referencia directa a los trascendidos, la protagonista de Envidiosa utilizó sus redes sociales para celebrar una noticia vinculada a su carrera artística. A través de una historia de Instagram, compartió una publicación de la Academia de Cine en la que se anunciaba la nominación de la película Belén a los Premios Goya 2026, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Sobre esa imagen, Siciliani sumó un mensaje cargado de entusiasmo: “Belén a los Goya!!!!! Daleee”, una frase que fue interpretada como un gesto de enfoque en lo laboral, en medio de un contexto personal atravesado por versiones incómodas y exposición constante.

El posteo llegó apenas horas después de que distintos programas de espectáculos informaran que Castro habría mantenido contactos con otras mujeres durante su relación con la actriz. Entre los nombres que circularon públicamente apareció el de Tamara Bella, quien salió rápidamente a negar cualquier vínculo sentimental en el ciclo Puro Show, además de la mención de una joven danesa de 28 años.

Sin entrar en la polémica ni alimentar el conflicto, Siciliani eligió una respuesta elegante y medida, refugiándose en una celebración profesional que hoy la encuentra en un momento de reconocimiento internacional, mientras su vida privada sigue bajo la lupa del mundo del espectáculo.

