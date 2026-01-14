La insólita “tercera palabra” de Milenka, la hija de Marley

Alejandro Wiebe, conocido popularmente como Marley, volvió a enternecer, y a hacer reír, a sus seguidores al publicar un video de su hija menor, Milenka, demostrando una sorprendente habilidad para hablar… aunque con un vocabulario bastante particular para su corta edad.

La pequeña, que nació el 28 de diciembre de 2024 y tiene exactamente 1 año y 16 días, aparece en el clip mirando a cámara mientras intenta repetir la palabra que le dice un amigo de su papá. Tras varios intentos, logra articularla con bastante claridad, provocando carcajadas entre los adultos que la rodean.

El propio Marley contextualizó la escena con humor en su publicación de Instagram: “Su primera palabra fue ‘hola’, la segunda ‘papa’, y ahora gracias a Fede apareció la tercera palabra @milenka_ok”.

Y enseguida agregó, entre risas: “Ahora a tratar que la desaprenda”.

En el video, Milenka repite la “mala palabra” en al menos tres ocasiones, cada vez con mayor seguridad, mientras los presentes celebran la espontaneidad del momento. La escena rápidamente se llenó de comentarios de seguidores que destacaron la ternura y la simpatía de la nena.

El posteo no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones, con usuarios que compartieron anécdotas similares de sus propios hijos y celebraron la naturalidad con la que Marley expone los momentos cotidianos de su paternidad. Muchos resaltaron, además, la paciencia y el humor con el que el conductor acompaña cada nueva etapa del crecimiento de Milenka.

Lejos de cualquier polémica, la publicación fue tomada como una muestra más del vínculo relajado y cercano que Marley mantiene con su comunidad digital, y de la alegría con la que transita esta nueva experiencia como padre, disfrutando de los pequeños, y desopilantes, episodios que deja el aprendizaje del habla en la infancia.

