La reacción de Nazarena Vélez ante el romance de su hijo con La Tana

Nazarena Vélez volvió a demostrar su estilo frontal y espontáneo al hablar públicamente sobre una situación familiar que la tomó completamente por sorpresa. La actriz relató cómo se enteró del romance entre su hijo mayor, el Chyno Agostini, y Katia “La Tana” Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano, una noticia que se hizo pública de manera abrupta y frente a cientos de personas a través de un vivo en redes sociales.

El vínculo salió a la luz cuando Agostini y Fenocchio decidieron blanquear su relación sin intermediarios, a través de una transmisión en directo que incluyó gestos de complicidad y un beso que selló la confirmación. La escena no solo sorprendió a los seguidores, sino también a la propia Nazarena, que se enteró prácticamente en simultáneo con el resto del público.

“Un poquito me bajó la presión”, confesó entre risas durante su participación en el programa de streaming Bondi, conducido por Ángel de Brito. Según explicó, el impacto fue doble. Por un lado, la exposición repentina del romance; por otro, el hecho de que apenas horas antes había hablado con su hijo sin que él le adelantara nada.

“Habíamos hablado la noche anterior. Me dijo que venía para Carlos Paz, después me avisó que se atrasaba por unos ensayos. Yo no sabía nada de todo esto”, contó, describiendo la mezcla de sorpresa y desconcierto que sintió al recibir de golpe fotos, videos y fragmentos del vivo.



La diferencia de edad entre la pareja -ella es nueve años mayor- también generó comentarios en redes y en el ambiente del espectáculo, aunque Nazarena evitó centrarse en ese punto. Con su característico humor, prefirió describir la personalidad de su hijo y el vínculo que mantienen. “El Chyno habla poco, se hace medio el bol...”, lanzó, provocando risas y dejando en claro que, más allá del shock inicial, conoce bien la forma de ser de él.

Con el correr de las horas, la actriz aseguró que logró tranquilizarse. “Lo que me dejó tranquila es que me explotó el teléfono con data de ella y me dicen que es una buena mina”, reveló, remarcando que la información que recibió sobre Katia Fenocchio fue clave para bajar la ansiedad. Desde el panel, incluso sumaron que no se le conocen grandes escándalos, más allá de su paso por el reality de Telefe.



El vivo que confirmó el romance también tuvo su cuota de show. Ante la incredulidad de algunos seguidores, que exigían pruebas, Agostini respondió: “Nosotros ya nos besamos”, mientras su pareja agregó: “Hay gente que no vio”. Minutos después, se besaron frente a cámara. Más tarde, el hijo de Nazarena compartió una imagen en Instagram donde sostenía la mano de Katia, reforzando el blanqueo.

Durante la charla, la actriz también habló de su hijo menor, Titi, y lo hizo con el mismo tono distendido: “Está tiroteando todas las noches en la peatonal, tiene un chamullo increíble”. Así, entre risas, anécdotas y honestidad, Nazarena Vélez dejó en claro que, aunque algunas noticias la descolocan, el humor sigue siendo su mejor herramienta para atravesarlas.

