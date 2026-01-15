Ángel de Brito respondió con dureza a las acusaciones de María Fernanda Callejón

Ángel de Brito no esquivó la polémica y respondió sin filtros a las fuertes acusaciones que María Fernanda Callejón realizó en su contra. Luego de que la actriz lo calificara públicamente de misógino y maltratador, el conductor de LAM fue consultado en Corta por Lozano y decidió hacer un descargo directo, en el que minimizó los dichos y cuestionó las intenciones de su denunciante.

Callejón había apuntado contra el periodista durante su participación en La mañana con Moria, donde, mirando a cámara, lanzó duras críticas que rápidamente generaron repercusión en el mundo del espectáculo. Sus declaraciones no solo involucraron a de Brito, sino que también derivaron en un tenso cruce al aire con Cinthia Fernández, quien expresó una postura completamente opuesta.

Ante ese escenario, De Brito aseguró que este tipo de acusaciones son habituales y carecen de sustento. Consideró que los señalamientos de misoginia y violencia son “las más comunes” y las definió como “estupideces que se caen por su propio peso”, dejando en claro que no les otorga credibilidad.



El conductor fue más allá y sugirió que Callejón busca generar polémica para mantenerse en agenda. “Me parece que necesita levantar un programa, entonces están buscando un poco de polémica”, afirmó, al tiempo que señaló que la actriz mantiene conflictos con varias personas del medio, lo que, según él, habla más de ella que de quienes reciben sus ataques.

En cuanto a su desempeño profesional, de Brito fue irónico y crítico. Opinó que Callejón es mejor actriz que panelista y le recomendó “refugiarse en la ficción”, una frase que profundizó el tono áspero de su respuesta. Además, descartó por completo la posibilidad de un acercamiento para limar asperezas.

Consultado sobre las motivaciones personales de la actriz para apuntarlo, lanzó una frase que encendió aún más la controversia: “Apenas me da para pensar en mis pensamientos y voy a estar en la cabeza de esta pobre mujer, no tengo idea qué le pasa”. Sin embargo, intentó relativizar el conflicto al asegurar que las opiniones de Callejón le generan indiferencia.

De Brito cerró su descargo dejando en claro que no le interesa reconciliarse ni debatir el tema en privado. Aseguró que no existe un vínculo afectivo entre ambos y que no le importa lo que ella diga, convencido de que se trata de un show mediático más. Con sus declaraciones, el conductor dejó en evidencia que el cruce está lejos de apagarse y volvió a exponer las tensiones habituales del mundo del espectáculo argentino.

