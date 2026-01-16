Video: Bizarrap cruza fronteras y suma un hito global junto a Gorillaz

Bizarrap volvió a sorprender a su audiencia con un anuncio que marca un nuevo capítulo en su proyección internacional. El productor argentino confirmó su colaboración con Gorillaz en la canción “Orange County”, un adelanto del próximo disco del grupo británico liderado por Damon Albarn. El lanzamiento no solo generó un fuerte impacto entre sus seguidores, sino que también reafirmó el lugar que el músico de Ramos Mejía ocupa dentro de la escena global.

La confirmación llegó a través de las redes sociales, donde compartió su entusiasmo por formar parte de un proyecto que considera histórico en su recorrido artístico. “Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, escribió el productor, acompañando el anuncio del estreno. En el mismo mensaje, sumó un agradecimiento especial que dejó en claro la dimensión personal del logro: “Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz”.

“Orange County” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y también fue lanzada en un vinilo de 7 pulgadas de edición limitada, un formato que refuerza el carácter coleccionable del estreno. La canción forma parte de The Mountain, el noveno álbum de la banda virtual británica, que contará con 15 canciones y una extensa lista de colaboradores internacionales. Entre ellos se destacan nombres como Sparks, IDLES, Black Thought y Trueno, otra figura clave de la música urbana argentina.



El proyecto discográfico fue desarrollado en múltiples ciudades del mundo, con sesiones de grabación en Londres, distintos puntos de la India, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York. La producción estuvo a cargo de James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., lo que da cuenta de la ambición sonora y conceptual del álbum, que busca integrar estilos, ritmos y voces de diferentes latitudes.

Además de “Orange County”, el lanzamiento estuvo acompañado por “The Hardest Thing”, una pieza que incluye de manera póstuma la participación del legendario baterista Tony Allen, fallecido en 2020, cuya voz abre la canción y aporta una carga emocional vinculada al dolor y la despedida. El lanzamiento del disco estará respaldado por una intensa agenda internacional.



La gira “The Mountain Tour” comenzará en marzo en Manchester y recorrerá los principales escenarios del Reino Unido e Irlanda, con un punto culminante el 20 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Previo a eso, Gorillaz inaugurará la exposición inmersiva House of Kong en Los Ángeles, que podrá visitarse entre el 26 de febrero y el 19 de marzo, y realizará dos shows especiales en el Hollywood Palladium interpretando el álbum completo.

Para Bizarrap, esta colaboración consolida su camino desde Argentina hacia el mundo, sumando un nuevo hito a una carrera que no deja de expandirse.

