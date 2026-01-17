¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

evacuados Fiesta Nacional de Chamamé Guillermo Salatino
DECLARACIONES

Moria Casán tras las denuncias por abuso contra Julio Iglesias: "Nadie es sagrado"

La mediática recordó el momento en que conoció al artista español.

Por El Litoral

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 15:26

Las denuncias por abuso sexual contra Julio Iglesias por parte de dos mujeres que trabajaron en sus residencias del Caribe generaron un fuerte impacto y reavivaron el debate en el mundo del espectáculo.

En medio de este escenario, distintas figuras públicas comenzaron a compartir recuerdos y experiencias vinculadas al cantante español. Entre ellas, Moria Casán se refirió al tema y habló del vínculo que tuvo con el artista.

En una reciente entrevista, la conductora explicó cómo fue su único acercamiento con Iglesias y dejó en claro que no existió una relación personal. “No lo conocí, pero yo estaba viviendo en Chile y él me mandó a invitar, por intermedio de su secretaria, que lo fuera a ver al Sheraton a uno de sus recitales. Muy amable. Estuvimos ahí (con Mario Castiglione, su exesposo) sentados en primera fila, eran mesas”, relató.

Según contó, la invitación se dio por el interés del cantante en su trabajo artístico: “Me mandó a invitar porque él veía mucho Monumental Moria y se divertía mucho, y dijo ‘quiero conocer a esa mujer’, pero superamable".

Al referirse puntualmente a las denuncias realizadas por las exempleadas, Casán adoptó una postura reflexiva y cautelosa. “Habrá que probarlo. Yo creo que hace rato se terminó la época de poner a todos en un altar. No. A todos nos cabe algo, nadie es sagrado acá, todos tenemos alguna cosa que hemos hecho que no está bien y que tendremos que pagar en algún momento. Habrá que ver ahora, yo no sé si creer o no creer”, sostuvo.

Minutouno.com

