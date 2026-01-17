Marta Fort protagonizó un accidente de tránsito: una mujer de 89 años quedó inconsciente

Marta Fort, hija del empresario Ricardo Fort, estuvo involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio porteño de Palermo este sábado. Una mujer de 89 años resultó atropellada y quedó momentáneamente inconsciente.

El hecho se produjo en la calle Migueletes al 1158, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze. Tras el impacto, personal del Same acudió rápidamente al lugar para asistir a la víctima, quien fue trasladada de manera preventiva al Hospital Rivadavia para una evaluación médica más exhaustiva.

César Carozza, abogado de la joven, brindó detalles sobre lo sucedido y llevó tranquilidad respecto al estado de salud tanto de la peatona como de su clienta.

“Esto fue hace un par de horas. Se trató de un accidente de tránsito. Lamentablemente, la señora cruzó mal y Marta venía circulando. La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el Same y la llevaron a revisión, que es lo usual”, explicó el letrado al citado medio.

Además, Carozza aclaró que Marta Fort no sufrió lesiones y que el procedimiento administrativo se encuentra en una etapa inicial: “Marta está bien, en su casa. Si bien se va a labrar algún sumario, es muy prematuro. Esto tiene que llegar a la comisaría y se tiene que hacer el trámite correspondiente. Yo ya me comprometí a pasar a buscar el sumario porque tengo que hacer la denuncia de siniestro”.

Minutouno.com