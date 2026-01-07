El ex de Fátima Florez tendría un romance con su secretaria

Norberto Marcos volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de pasar unos días en Mar del Plata, donde según trascendió, no habría estado solo. La información fue revelada por Juan Etchegoyen, quien aseguró que en la ciudad costera corre con fuerza la versión de que el ex de Fátima Flórez estaría comenzando una nueva historia de amor.

“Quiero contarles algo que me pasó desde que pisé suelo marplatense. Acá el rumor es que hay un famoso que tiene nueva novia. Yo hablé con este famoso además”, comenzó diciendo el conductor en su programa.

Luego, dio más detalles sobre lo que se comenta en los pasillos teatrales: “El ex de Fátima Florez, Norberto Marcos, vino a La Feliz. Pasó unos días encantadores rodeado de gente que quiere. Fue al teatro y no se distanció un segundo, me cuentan, de una mujer que es su secretaria. Acá el rumor es que pasa algo”.

Norberto Marcos / Fátima Florez

Según relató Etchegoyen, desde la producción de La Cena de los Tontos le habrían aportado una versión aún más sugestiva: “A mí lo que me dicen de la producción de La Cena de los Tontos es que él habría dicho que iba con una amigovia, eso me dicen, pero él me desmiente que sea su pareja. Ahora te voy a leer lo que me dijo Norber”.

El periodista también sostuvo que podrían aparecer imágenes comprometedoras en los próximos días y reveló la identidad de la mujer señalada como la posible nueva pareja del empresario: “Me dicen que en estos días tendremos detalles de esto porque ya habría fotos comprometedoras. Ella se llama Victoria Carmona y es la viuda del mejor amigo de Norberto, Rubén Carmona. A mí me cuentan que están en un romance, pero obvio creo la palabra del empresario”.

Sin embargo, el propio Norberto Marcos se encargó de desactivar las versiones y negó rotundamente estar en una relación sentimental con ella: “Nada que ver. Es mi secretaria. La mujer de mi gran amigo Rubén Carmona que falleció hace un par de años”, aseguró en diálogo con Etchegoyen.

