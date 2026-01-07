Dieron a conocer el audio de la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Sicilian

La apuesta de Luciano Castro por desembarcar en los escenarios españoles a fines del año pasado no solo significó un desafío profesional, sino también el inicio de una historia personal que ahora quedó bajo la lupa. Según revelaron en las últimas horas, durante su estadía en Madrid el actor habría mantenido un vínculo cercano con una joven llamada Sara, de 28 años, quien filtró un audio que hoy lo compromete.

El mensaje de voz, enviado por WhatsApp y difundido por Fernanda Iglesias, deja escuchar a Castro con un marcado acento español: “Sara, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos”.

Iglesias explicó en Puro Show que mantiene una relación lejana con la joven y que pudo acceder a los intercambios entre ambos, aunque aclaró que ella no quiso exponerse públicamente. “No llegaron a concretar el encuentro. Fue solo un chape, pero él sí, insistentemente, le escribía y la quería ver”, resumió la panelista.

De acuerdo a su relato, todo comenzó “en noviembre”, cuando el actor viajó a la capital española para protagonizar una obra. “Se ve que se sentía muy solo, porque un día fue a comer un brunch a un barcito lindo de Madrid, y vio a una chica despampanante de 28 años”, contó.



La periodista detalló cómo se habría dado el primer acercamiento: “Se la empezó a chamullar. A la chica le parecía medio grande, pero le dio bola. Él le dijo que estaba solo trabajando en Madrid, la invitó a su obra de teatro, la invitó a su casa, y se la chapó en la calle. Quedaron en volver a verse, y se pasaron los teléfonos”.

Con el correr de los días, el contacto se volvió más frecuente: “Él le empezó a escribir insistentemente y se vieron otra vez más. A ella le llamó la atención que la gente le pedía fotos en la calle. Pero ella no tenía ni idea quién era. Para ella era Luciano, un actor argentino. Nada más, porque no le dijo el apellido”.

Iglesias agregó otro dato clave sobre la joven: “Ella es muy linda. Estaba en Madrid haciendo unos castings... Y él le hizo el enamorado”.

Sin embargo, la historia comenzó a enfriarse cuando apareció un obstáculo: “Pero a los pocos días llegaba Griselda a Madrid. Entonces, Luciano mintió. Le dijo: la semana que viene no te voy a poder ver porque me voy a filmar una serie para Netflix en Bilbao”.

La decepción de la joven creció con el correr de los días: “Después ella se empezó a desilusionar, porque él le había prometido volver a verse mañana 7 de enero en Madrid. ¿Y saben qué pasa mañana? Es el cumpleaños del hijo de Luciano y lo van a festejar en Mar del Plata”, relató la periodista. Y concluyó: “Él la siguió chamullando bastante y ella después ya dejó de contestarle”.

