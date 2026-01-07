Revelaron detalles sensibles del vínculo entre Wanda Nara y Telefe: la cláusula especial

La aparición de Wanda Nara como conductora de MasterChef Celebrity no solo generó repercusión por su desembarco en uno de los formatos más importantes de la televisión argentina, sino también por las condiciones contractuales que aceptó para ocupar ese rol. En las últimas horas, desde el programa DDM se conocieron detalles del documento que firmó con Telefe y una cláusula en particular habría despertado preocupación en la empresaria y mediática.

Durante el ciclo de América TV, el periodista Guido Záffora fue quien puso el foco en uno de los puntos más delicados del acuerdo entre la conductora y el canal. Según explicó al aire, se trata de una exigencia que apunta directamente a la reputación y la imagen pública, un aspecto sensible teniendo en cuenta su alta exposición mediática y los conflictos personales que suele protagonizar.

Záffora remarcó que esta cláusula sería la razón por la cual Wanda hizo referencia, en distintas ocasiones, a los “años de contrato” que tiene firmados y a ciertas limitaciones que hoy pesan sobre su figura pública. El panelista detalló que el apartado identificado como cláusula 6.7 establece parámetros claros sobre el comportamiento que debe mantener la conductora mientras dure su vínculo con la señal.



Al leer textualmente el fragmento del contrato, el periodista explicó que Wanda se compromete a sostener una imagen acorde a los valores y principios de Telefe, no solo en relación con los programas que conduce, sino también con cualquier contenido asociado al canal, incluyendo streams y producciones de ficción vertical. La obligación no se limita a la pantalla, sino que abarca su conducta general frente al público, colegas y personas vinculadas a los proyectos televisivos.

El documento hace especial énfasis en el respeto, la ética y la promoción de un clima positivo y profesional, algo que, según señalaron en el programa, podría condicionar ciertas actitudes o apariciones públicas de la empresaria. En ese contexto, el panel debatió sobre lo exigente que resulta este tipo de cláusulas para figuras mediáticas acostumbradas a manejar su imagen con total libertad, especialmente en redes sociales.



La situación genera interrogantes sobre cómo impactará esta exigencia en la vida pública de Wanda, quien construyó gran parte de su perfil mediático a partir de la exposición constante de su intimidad y de conflictos personales de alto voltaje. Aunque el contrato le asegura estabilidad laboral y continuidad en uno de los programas más vistos del país, también le impone límites claros que podrían modificar su habitual forma de comunicarse.

De este modo, el vínculo entre Wanda Nara y el canal de las tres pelotas aparece atravesado no solo por el éxito televisivo, sino también por un delicado equilibrio entre popularidad, imagen y responsabilidad institucional, un aspecto que, según revelaron en DDM, hoy mantiene en alerta a la conductora.

