María Becerra adelantó su "Quimera Tour" y encendió las expectativas

Maria Becerra comenzó a anticipar lo que será una de las giras más esperadas de su carrera: el Quimera Tour, una nueva etapa artística que llegará después del lanzamiento oficial de QUIMERA, su más reciente álbum de estudio.

La noticia llega meses después del histórico paso de la artista por el Estadio Monumental, donde en diciembre realizó un impactante show 360° completamente agotado frente a más de 130 mil personas. Con ese hito, María se convirtió en la única mujer argentina en presentarse en el estadio de River Plate a máxima capacidad.

Ahora, la cantante empezó a compartir señales a través de su Instagram sobre el próximo capítulo de este universo conceptual que buscará trasladar a distintos escenarios de Latinoamérica: "EMPIEZA EL QUIMERA TOUR, qué ganas de por fin reencontrarme con tantos de ustedes en esta gira 360, LA SEMANA QUE VIENE LANZAMOS LAS PRIMERAS FECHAS AAAAAAA".

El disco representa una nueva dimensión dentro de su carrera y explora distintas facetas de su identidad artística a través de varios alter egos. Maite, Jojo, Shanina y Gladys son los personajes con los que María construyó una estética propia que combina música, actuación, visuales y puesta en escena.

Con esta propuesta, la artista apuesta a profundizar una narrativa más conceptual y cinematográfica, ampliando el universo que ya comenzó a desplegar en sus videoclips y presentaciones en vivo.

El gran presente de María también se refleja en números: actualmente supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, cuenta con más de 5 millones de suscriptores en YouTube y acumula más de 12 mil millones de reproducciones entre todos sus videoclips.

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