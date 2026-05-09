Así fue el encuentro entre Trueno y Mick Jagger en Nueva York

Hay encuentros que parecen imposibles hasta que internet los convierte en postal. Y eso fue exactamente lo que pasó con Trueno y Mick Jagger en Nueva York.

El artista argentino coincidió con la leyenda del rock mundial durante una grabación de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y la imagen terminó recorriendo las redes sociales en cuestión de minutos. Dos generaciones, dos mundos musicales completamente distintos y una escena que parece hecha para convertirse en meme, wallpaper y orgullo nacional al mismo tiempo.

Trueno había llegado al famoso ciclo estadounidense para presentar material de su nuevo trabajo y seguir consolidando un crecimiento internacional que ya dejó de ser promesa para transformarse en realidad. Mientras tanto, Jagger participaba del programa con una aparición especial junto a Jimmy Fallon.

Pero el momento que terminó explotando fue el backstage. En una de las fotos que compartió el propio Trueno, se lo puede ver señalando a Jagger con una sonrisa gigante, casi con la energía de alguien que todavía no puede creer la situación que está viviendo. Del otro lado, el líder de The Rolling Stones responde relajado, apoyándole una mano en el hombro.

La escena tuvo algo muy argentino: esa mezcla entre admiración total y necesidad inmediata de convertir el momento en una cargada amistosa. Como cuando alguien se saca una foto con una leyenda y automáticamente el grupo de WhatsApp responde “mirá con quién se junta ahora”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en X e Instagram, donde miles de usuarios celebraron el presente internacional del rapero nacido en La Boca. Porque detrás de la foto simpática también hay un dato fuerte: Trueno ya no aparece en estos escenarios como invitado exótico, sino como parte de una nueva generación de artistas argentinos que empezó a meterse de manera natural en los grandes circuitos globales.

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