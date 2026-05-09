Los Premios Gardel 2026: fecha, lugar y detalles confirmados

La cuenta regresiva para los Premios Gardel 2026 ya comenzó. CAPIF confirmó que la ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo, con transmisión en vivo a través de TNT y HBO Max.

La cobertura especial comenzará a las 20:15 con el preshow desde la alfombra roja, mientras que la gala principal arrancará a las 21 horas y reunirá a las principales figuras de la música nacional.

En una edición marcada por la diversidad de estilos y generaciones, los nominados a Álbum del Año son Cazzu por Latinaje, Milo J con La vida era más corta, Lali gracias a No vayas a atender cuando el demonio llama, Babasónicos por Cuerpos, vol. 1 y Marilina Bertoldi con Para quién trabajas vol. 1.

Por su parte, la categoría Canción del Año tendrá una fuerte presencia de artistas de distintos géneros. Entre los nominados aparecen Babasónicos con “Advertencia”, Milo J con “Niño”, Lali y Miranda! por “Mejor que vos”, Cazzu con “Con otra”, Angela Torres gracias a “Favorita”, Marilina Bertoldi con “El gordo”, Yami Safdie junto a Camilo por “Querida Yo”, Trueno con “Fresh” y Ca7riel & Paco Amoroso con “#Tetas”.

Desde CAPIF destacaron que esta edición refleja un panorama musical atravesado por la convivencia entre géneros históricos de la escena local —como el rock, el pop y el folklore— y nuevas corrientes urbanas y latinas que dominaron los últimos años.

La transmisión de los Gardel también formará parte de la denominada “Temporada de Premios” de TNT y HBO Max, espacio que ya incluyó eventos internacionales como los Premios Oscar, los Premios Grammy y los Golden Globe Awards.

Minutouno.com