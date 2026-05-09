Con 18 equipos en competencia, elegirán la mejor hamburguesa de Santo Tomé

La ciudad de Santo Tomé volverá a convertirse este sábado en el punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas con una nueva edición de la Burguer Santo Fest. Desde las 16, el Paseo Costero Papa Francisco recibirá a vecinos y turistas en una jornada que combinará gastronomía, música en vivo y actividades para toda la familia.

En esta tercera edición, 18 equipos competirán por el título de la mejor hamburguesa de la región. El certamen repartirá 2 millones de pesos en premios divididos en tres categorías: un millón para la mejor hamburguesa gourmet, $600.000 para la mejor tradicional y $400.000 para el mejor stand. Además, todos los participantes recibirán certificados.

El festival contará con alrededor de 45 expositores provenientes de Santo Tomé y localidades vecinas. Habrá hamburguesas de carne, pollo y lentejas, además de opciones veganas, vegetarianas y sin TACC para ampliar la oferta gastronómica y llegar a todos los públicos.

¿Cuáles son las opciones?

El predio estará dividido en distintos sectores: espacio de competencia, patio de comidas y bebidas, área sin TACC, sector kids con juegos y peloteros, además de un paseo artesanal y gastronómico pensado para recorrer durante toda la tarde.

La propuesta también incluirá shows en vivo con bandas y DJ, sorteos y la participación de artesanos y emprendedores locales. Con entrada libre y gratuita, la Burguer Santo Fest busca consolidarse una vez más como uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la región.