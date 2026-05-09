Comercio regional: fallo de la Corte Suprema pone en debate las “aduanas internas"

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a encender el debate sobre las barreras fiscales entre provincias y su impacto en el comercio regional. La resolución, vinculada a un conflicto entre YPF y la provincia de Chubut, podría abrir una nueva discusión sobre mecanismos impositivos que afectan la circulación de productos entre jurisdicciones, especialmente en el NEA.

El análisis fue realizado en Perfil Productivo por el contador Lisandro Balestra, quien explicó que la Corte cuestionó esquemas que generan “discriminación fiscal” según el destino de los bienes o el lugar donde se completa una operación productiva.

“El punto neurálgico del fallo es que las provincias no pueden establecer obstáculos al comercio interprovincial mediante barreras tributarias diferentes”, sostuvo.

El caso YPF-Chubut

El conflicto judicial se originó hace casi dos décadas. YPF extraía petróleo en Chubut, lo refinaba en Buenos Aires y luego lo exportaba. La empresa sostenía que esa operación no debía pagar Ingresos Brutos porque, si todo el proceso se hubiera realizado dentro de Chubut, habría estado exento.

Sin embargo, la provincia patagónica intentó cobrar el impuesto argumentando que la industrialización ocurría fuera de su territorio. Tras pasar por instancias administrativas y judiciales, la Corte Suprema terminó fallando a favor de la petrolera.

Según explicó Balestra, el máximo tribunal ratificó que no se puede aplicar un tratamiento fiscal más gravoso solo porque la producción continúa en otra provincia.

El impacto en Misiones y las “aduanas internas”

Para el especialista, el fallo podría tener implicancias directas sobre sistemas de retenciones, percepciones y pagos anticipados aplicados por algunas provincias, especialmente Misiones y Formosa.

“Misiones es probablemente la provincia más apuntada en la Argentina respecto de los obstáculos al comercio interjurisdiccional”, afirmó.

En ese sentido, recordó el conflicto entre la provincia vecina y la empresa correntina Las Marías, donde se denunciaron exigencias equivalentes a décadas de anticipos de Ingresos Brutos para poder ingresar mercadería.

El contador señaló que recientemente Misiones decidió suspender por 12 meses algunos controles y pagos a cuenta vinculados al ingreso de bienes, una medida que en la región fue interpretada como un alivio parcial a las históricas trabas comerciales sobre la Ruta Nacional 14.

“Igualmente no se eliminaron todos los sistemas de percepción. Se alivianó una parte de algo que ya era absurdo”, remarcó.

Qué puede pasar en Corrientes

Balestra explicó que el fallo también abre interrogantes sobre el régimen de “mera compra” en Corrientes, un mecanismo aplicado sobre operaciones de productos primarios que salen de la provincia.

Aunque aclaró que no todas las situaciones encuadran automáticamente como inconstitucionales, señaló que habrá que revisar “caso por caso” para determinar si existe discriminación fiscal en operaciones interprovinciales.

“Hay operaciones dentro de Corrientes que no tributan Ingresos Brutos, pero que sí pueden quedar alcanzadas cuando intervienen compradores de otra jurisdicción”, indicó.

Además, sostuvo que el fallo no implica la eliminación automática de todos estos regímenes fiscales, pero sí marca una señal importante para futuras discusiones judiciales y comerciales.

“Esto no significa que todo esté derogado ni que automáticamente sea inconstitucional. Hay que analizar cada situación en profundidad”, concluyó.