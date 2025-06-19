†
EMILIANO MEDINA LAREU
Q.E.P.D.
Falleció el 15/06/2025. Manuel y Gladis Collantes, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Dña. Catalina y a su hijo Alberto y flia., en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.
El Litoral
