¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

EMILIANO MEDINA LAREU

Por El Litoral

Jueves, 19 de junio de 2025 a las 00:00

EMILIANO MEDINA LAREU

Q.E.P.D.

Falleció el 15/06/2025. Manuel y Gladis Collantes, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Dña. Catalina y a su hijo Alberto y flia., en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD