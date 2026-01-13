¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

accidente fatal Mauricio Macri Javier Milei
Fallecimientos

FAUSTO OMAR MACARREIN

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 00:00

FAUSTO OMAR MACARREIN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/01/2026. El Juzgado de Familia Niñez y Adolescencia N°5 de Corrientes, participa con profundo pesar del fallecimiento del Sr. Faustino Macarrein, acompañamos a la Sra. Jueza del Juzgado de Familia Niñez y Adolescencia N°4, Dra. Carolina Macarrein, familiares y seres queridos, y elevamos oración por el eterno descanso en paz. 

 

FAUSTO OMAR MACARREIN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/01/2026. Erika Delgado Solís y Edgardo Frutos, participan, abrazan y acompañan a su amiga, Carolina Macarrein, ante la pérdida física de su amado padre. Extienden participación a la familia del Sr. Faustino Macarrein, orando por su descanso en paz y resignación para sus seres queridos. 

 

