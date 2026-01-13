†

RAMONA AGUIRRE DE MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 12/01/2026. El Sr Carlos Romero Feris y Sra. Bertha Valdovinos Zaputovich, participan su fallecimiento y ruegan cristiana resignación para su familia.

†

RAMONA AGUIRRE DE MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 12/01/2026. El Sr. Juan José Romero Feris Valdovinos, y Sra. Chloe Escobar de Romero Feris, participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

†

RAMONA AGUIRRE DE MAIDANA “CHONA”

Q.E.P.D.

Falleció el 12/01/2026. Sus hijos Mirian, Miguel y Tito; nietos, bisnietos e hijos políticos, participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Señor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos son velados de 18 a 22 hs en Previsora del Paraná y serán inhumanos el 13-01-26 en el cementerio local de San Roque Corrientes, su pueblo natal.

†

RAMONA AGUIRRE DE MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 12/01/2026.Editora Juan Romero participa su fallecimiento y eleva una oración por su eterno descanso.