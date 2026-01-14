¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Real Madrid hundimiento alerta amarilla
Real Madrid hundimiento alerta amarilla
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

El Gobierno provincial avanza con los trabajos para activar el Puerto de Ituzaingó

Por El Litoral

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 20:30

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que avanzan en la puesta en marcha del Puerto de Ituzaingó, una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo de la provincia.

En representación del Gobierno provincial, el director de Transporte Fluvial y Puertos, Adolfo Escobar Damús, mantuvo un encuentro en el Puerto de Ituzaingó con el gerente de Gestión Operativa y Estratégica de DEFIBA Servicios Portuarios SA, Gerardo Nicolini, y el socio comercial de CNQ, Diego Villalba, firmas que cuentan con amplia experiencia operativa en depósitos fiscales y puertos del país.

Durante la reunión se avanzó en la definición del layout del Puerto de Ituzaingó, es decir, la organización y distribución de los distintos espacios operativos, como muelles, accesos, zonas de carga y descarga, áreas de servicios y circulación interna, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.

Escobar Damús explicó que el trabajo apunta a “diseñar hoy el puerto que va a operar mañana”, de manera de acompañar el crecimiento productivo de Corrientes y responder a las demandas logísticas actuales y futuras. “Se trata de planificación, articulación público-privada y visión estratégica, porque así se construyen los puertos que generan desarrollo”, sostuvo.

Asimismo, destacó que este proceso forma parte de una política integral para fortalecer la infraestructura logística provincial, potenciar las exportaciones y consolidar a Corrientes como un nodo clave del transporte fluvial en la región.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD