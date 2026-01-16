Lluvias en Goya: 80 mm provocaron anegamientos y el rescate de un surubí

Goya registró lluvias intensas durante la madrugada de este viernes 16 enero, con un acumulado total de 80 milímetros hasta las 8 de la mañana, según información oficial. La mayor intensidad se concentró entre la 1:15 y las 4:00, con aproximadamente 50 mm en los primeros 45 minutos.

El temporal provocó anegamientos temporarios en calles y sectores bajos de la ciudad. Los excedentes pluviales fueron evacuados mediante el sistema de drenaje. De esta manera, se combinaron el escurrimiento por gravedad y la activación de estaciones de bombeo en los sectores más afectados.

Simultáneamente, cuadrillas municipales realizaron limpieza de bocas de tormenta, alcantarillas y rejas de bombeo para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y mitigar los efectos de la lluvia.

Rescate de surubí

Durante las tareas, personal de Prodego rescató un surubí en la estación de bombeo ubicada sobre calle Paraguay. El pez fue devuelto a su hábitat natural en el riacho Goya.

El pronóstico indica que las lluvias podrían continuar durante la jornada, por lo que se mantiene la vigilancia sobre sectores anegados y la necesidad de continuar con las tareas preventivas.