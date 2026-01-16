Corrientes: fortalecen acciones en la lucha contra el abigeato en la costa del Río Uruguay

En el Salón del Bicentenario de Santo Tomé, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, junto a la subsecretaria Ingrid Jetter, lideró una importante reunión de planificación en materia de seguridad provincial y fronteriza.

Autoridades de la Policía de Corrientes, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina analizaron la problemática del abigeato en la zona costera del río Uruguay, el ingreso de delincuentes brasileños, el control de rutas y caminos, y la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

Se acordaron continuar con los trabajos conjuntos entre fuerzas federales y la Policía de Corrientes para fortalecer la seguridad en todo el territorio provincial.Por parte de la fuerza provincial participaron el jefe de Policía comisario general Miguel Angel Leguizamón, el director de la Policía Rural y Ecológica comisario general Walter Gerardo Torres, y el director general de Coordinación Interior comisario general Héctor Gauna, entre otros.