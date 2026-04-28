Corrientes: tras investigación en barrios de capital, recuperaron una camioneta robada

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una camioneta robada en ciudad Capital. Tras la denuncia e investigación, se detuvo a dos personas.

La investigación se inició tras el robo de una camioneta Renault Sandero Duster en un domicilio de Paso Martínez durante la madrugada del lunes.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad, lo que permitió a la Unidad Especial Antiarrebatos identificar rápidamente a los sospechosos y coordinar un operativo cerrojo.

Seguimiento por la Capital y Detenciones

Tras localizar el vehículo, la Policía inició un "seguimiento controlado" que atravesó los barrios Lomas del Mirador, Molina Punta y Punta Taitalo.

El operativo culminó en la intersección de las calles Los Tulipanes y Bilbao, donde fueron demorados dos de los ocupantes: una mujer de 22 años y un hombre de 31, apuntados como colaboradores del robo.

Prontuario y Vínculos Delictivos

La investigación señaló como presunto autor principal a un delincuente conocido como "Niño Rata", quien habría actuado junto a cómplices conocidos como "Paloi" y "Goma". Según el informe policial, estos sujetos poseen antecedentes y estarían vinculados a un robo en un country, donde se le atribuye la sustracción de una motocicleta del interior de un barrio privado, vehículo que también fue recuperado en la misma jornada.

Además, se destancan antecedentes recientes pues el sujeto ya había sido detenido días atrás por otra causa, evidenciando reincidencia.

Si bien se logró el secuestro de la camioneta y la demora de dos sospechosos, la Policía continúa con las tareas investigativas para localizar y aprehender a los cabecillas de la banda que aún permanecen prófugos.