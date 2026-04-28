Corrientes refuerza su agenda turística territorial con la mirada puesta en el invierno

El Ministerio de Turismo, encabezado por Juan Enrique Braillard Poccard, desarrolló una intensa agenda territorial en Santo Tomé e Ituzaingó.

El objetivo central de estos encuentros fue planificar las acciones previas a las vacaciones de invierno, buscando que cada municipio cuente con herramientas concretas para agregar valor a su oferta.

Corredor Jesuítico Guaraní: Identidad y Naturaleza

En Santo Tomé, junto al intendente Augusto Suaid, se definieron líneas de acción para este circuito que atraviesa la Ruta Nacional 14. Los ejes principales incluyeron:

Capacitación: Formación de guías de sitio y especialistas en turismo de naturaleza.

Calidad: Implementación del Sello Correntino de Calidad Turística .

Infraestructura: Mejora de señalética y oficinas de informes para optimizar la experiencia del visitante.

Corredor Alto Paraná: Diversificación de Productos

En Ituzaingó, la mesa técnica trabajó sobre propuestas específicas para potenciar a los destinos emergentes:

Innovación: Impulso al astroturismo y observación de aves en Villa Olivari.

Deporte y Aventura: Consolidación de la pesca deportiva en Ituzaingó, cicloturismo en Itá Ibaté y revalidación de guías en Isla Apipé .

Emergentes: Posicionamiento de Berón de Astrada como nuevo destino en el mapa provincial.

Turismo como Motor de Empleo

Braillard Poccard subrayó que estas acciones responden a una directiva clara del gobernador Juan Pablo Valdés: transformar al turismo en una herramienta generadora de empleo, con especial énfasis en el empleo femenino.

"Queremos que cada equipo local regrese a su destino con nuevas herramientas. Nos propusimos recorrer todos los corredores antes de las vacaciones de invierno para consolidar una agenda común", expresó el ministro.