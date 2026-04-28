La Virgen de Itatí llegará a Luján: así será el recorrido y los detalles del viaje

La llegada de la Virgen de Itatí a Resistencia marcará un momento especial para los fieles de la región. El arribo está previsto para el próximo 5 de mayo, en el marco de la peregrinación que culminará en la Basílica de Luján.

La imagen partirá desde la localidad correntina de Itatí durante la mañana y se espera que llegue a la capital chaqueña cerca de las 17. Desde ahí, iniciará un recorrido por la ciudad que concluirá con una misa central.

Resistencia

Llegada de la Virgen a la ciudad (17.00)

Punto de inicio: rotonda de avenida Sarmiento y Ruta 16.

Trayecto: avance por avenida Sarmiento hasta la plaza 25 de Mayo.

Pasará frente a la Catedral de Resistencia y seguirá el recorrido por avenida 9 de Julio y avenida San Martín.

Destino: parroquia San Antonio de Padua (San Martín 1250).

Celebración de la misa con presencia de la imagen (19.00).

Camino hacia Luján

La actividad continuará el 6 de mayo, cuando a las 7 la comitiva comience el viaje hacia Luján. En ese trayecto se incluye una parada en el Santuario Inmaculada Concepción de Barranqueras.

El grupo arribará a Luján el 7 de mayo y permanecerá hasta el día siguiente. El 8 se realizará la conmemoración de la Virgen de Luján, considerada la instancia principal de esta peregrinación.

El traslado se organiza con una camioneta para la imagen y una combi para los 26 fieles que participarán del viaje. Desde la organización indicaron que aún hay cupos disponibles. Quienes deseen participar pueden acercarse a la parroquia San Antonio de Padua.