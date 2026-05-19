Corrientes: detuvieron a un hombre por vender cocaína frente a un colegio

Un hombre fue detenido por vender cocaína desde un puesto de torta parrilla, ubicado frente a un colegio secundario de Corrientes. El operativo se realizó el lunes por la noche durante recorridas de prevención de la Policía.

El operativo

Según informaron fuentes oficiales, cerca de las 20, policías de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado observaron movimientos sospechosos en un puesto ubicado sobre la calle Taragüí, en la esquina de un colegio de avenida Ciudad de Arequipa.

En ese contexto, se detectó que uno de los vendedores extraía elementos desde un carrito de bebé y los entregaba a jóvenes que estaban en el lugar. Durante el control, uno de los hombres exhibió de manera voluntaria un frasco con cinco envoltorios, que fueron secuestrados de forma preventiva. Posteriormente, el test químico confirmó que se trataba de cocaína.

De acuerdo a fuentes policiales, ya existían denuncias anónimas sobre una posible venta de drogas en esa zona. La sustancia fue secuestrada y el hombre quedó a disposición de la fiscalía, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.