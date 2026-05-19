Cumbre entre Rusia y China con la firma de 40 acuerdos estratégicos

El presidente ruso, Vladimir Putin, viaja este martes a Pekín para reunirse con su par chino, Xi Jinping, con el objetivo de ratificar la fortaleza de la alianza entre Moscú y Pekín pocos días después de la visita oficial de Donald Trump a China. El Kremlin confirmó que ambos mandatarios firmarán cerca de 40 acuerdos estratégicos y profundizarán la cooperación política, económica y militar.

La visita de Putin se confirmó horas después de que Trump terminara una extensa gira de Estado por China, la primera de un presidente estadounidense en casi diez años, enfocada en estabilizar las tensas relaciones entre Washington y Pekín.

En ese contexto, el Kremlin intenta dejar en claro que la relación con China permanece intacta. Según Moscú, Putin y Xi debatirán cómo “fortalecer aún más” su asociación estratégica e intercambiarán posiciones sobre los principales conflictos internacionales y regionales.

Los vínculos entre ambos países se intensificaron especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Desde entonces, Putin viajó cada año a China, mientras Rusia quedó cada vez más aislada diplomáticamente de Occidente y pasó a depender en gran medida del respaldo económico chino.

Actualmente, China es el principal comprador del petróleo ruso sancionado, una pieza clave para sostener la economía de Moscú y financiar el esfuerzo bélico ruso.

La agenda de Putin en China

El mandatario ruso llegará a la capital de China este martes 19 por la noche, en un arribo similar al que tuvo Trump la semana pasada, donde también estuvo y estará Wang Yi, canciller chino que se encargará de ser la cara oficial de la cumbre. Luego, Putin será trasladado junto a su comitiva a la residencia estatal para huéspedes de honor, Diaoyutai.

Por la mañana del miércoles, a las 11:00 de Pekín, la visita comenzará con la ceremonia de bienvenida de Putin por parte del líder chino en la plaza central de Pekín, en presencia de una orquesta y de una guardia de honor. Luego, ambos líderes darán paso al encuentro de las autoridades de ambos países.

Según informó la agencia estatal RT, la delegación rusa estará integrada por cinco viceprimeros ministros, ocho ministros, representantes de la Administración presidencial, así como delegados del Banco Central de Rusia, directores de corporaciones estatales y dirigentes de grandes empresas rusas, entre otros.

Luego de todas esas formalidades, comenzará la reunión de Putin con Xi, que tendrá una mucho menor comitiva junto a ambos líderes. Se espera que en aquel encuentro se debatan todas las cuestiones más importantes y sensibles de las relaciones bilaterales entre Rusia y China.

Vladimir Putin elogió a Xi Jinping antes de aterrizar en Pekín

Antes de llegar a China, Putin difundió un mensaje grabado dirigido al pueblo chino en el que destacó el nivel de las relaciones bilaterales y volvió a elogiar a Xi, a quien definió como un “buen amigo”.

“Considero que nuestros contactos amistosos nos ayudan a esbozar los planes más ambiciosos para el futuro y a hacerlos realidad”, afirmó el mandatario ruso en un video publicado en Telegram.

El líder del Kremlin aseguró además que los lazos entre ambos países alcanzaron “un nivel verdaderamente sin precedentes” y remarcó que el intercambio comercial superó hace tiempo los u$s200.000 millones.

“Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal”, añadió Putin, sin mencionar directamente a Estados Unidos.

Por su parte, Xi sostuvo recientemente que la cooperación entre China y Rusia se ha “profundizado y consolidado continuamente”, según difundieron medios estatales chinos.

Ámbito