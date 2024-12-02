El presidente Joe Biden concedió un indultó a su hijo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un indulto oficial para su hijo Hunter que enfrentaba una sentencia por dos casos penales. En tanto que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al indulto como “un abuso y un error judicial”.

Hunter Biden se declaró culpable de cargos fiscales a principios de septiembre y en junio fue declarado culpable de consumo ilegal de drogas y posesión de un arma, convirtiéndose en el primer hijo de un presidente en funciones en ser condenado por un delito.

El indulto total e incondicional llega después de que el presidente había dicho previamente que no concedería beneficios a su hijo.

"Desde el día que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y cumplí mi palabra incluso cuando vi a mi hijo siendo procesado de manera selectiva e injusta", expresó oportunamente Biden.

Sin embargo, el presidente Biden cambión de postura y dijo que, aunque creía en el sistema de justicia, "la política ha infectado este proceso y ha conducido a un error judicial".

Añadió: "Una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más".

"Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión", dijo el presidente Biden.

En una declaración, Hunter Biden dijo que los errores que cometió durante los días más oscuros de su adicción a las drogas habían sido "explotados para humillar y avergonzar públicamente" a su familia con fines políticos.

"Nunca daré por sentada la clemencia que me concedieron y dedicaré la vida que he reconstruido a ayudar a los que todavía están enfermos", añadió.

"¿Incluye el indulto concedido por Joe a Hunter a los rehenes del J-6, encarcelados desde hace años? Es un abuso y un error judicial", escribió Trump en su cuenta de la red Truth Social.

El republicano, que regresará a la Casa Blanca en enero próximo, suele llamar "rehenes del J-6" a las personas detenidas por los disturbios ocurridos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando cientos de simpatizantes republicanos irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos para manifestar su desacuerdo con el triunfo de Biden.

El presidente Joe Biden concedió un indulto a su hijo Hunter Biden por dos cargos criminales, según anunció la Casa Blanca.