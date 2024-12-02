Dura advertencia de Trump a Hamas

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se desataría “un infierno” en Medio Oriente si los rehenes retenidos en la Franja de Gaza no son liberados antes de su investidura el 20 de enero.

“Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumiré con orgullo el cargo de presidente de Estados Unidos, lo pagarán caro en Medio Oriente y aquellos responsables que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad”, ha subrayado en un mensaje en la red Truth Social.

“Los responsables serán atacados con más fuerza de lo que se ha golpeado a nadie en la larga historia de los Estados Unidos de América”, dijo Trump, que también ha criticado que “todo sean palabras” y no haya “nada de acción” para liberar a los rehenes retenidos de forma “tan violenta, inhumana y contra la voluntad de todo el mundo”.

Trump ha expresado su intención de que los 101 rehenes secuestrados por Hamas en Gaza sean liberados antes de su llegada a la Casa Blanca. Este objetivo político se sustenta en las conversaciones que está llevando a cabo la administración de Joe Biden, con el respaldo de la diplomacia israelí, la mediación de Egipto y el apoyo encubierto de Irán. Además, Trump confía en que la debilidad militar del grupo terrorista palestino pueda facilitar la liberación de los cautivos.

“Trump está más decidido que nunca a liberar a los rehenes y apoya un alto el fuego que incluya un acuerdo sobre los rehenes. Quiere que eso ocurra ahora”, reveló el senador republicano Lindsey Graham, quien en los últimos días se encontró con el príncipe saudí Mohammed Bin Salman y el premier israelí Benjamin Netanyahu.