Venezuela volvió a habilitar la red social X tras más de un año de bloqueo

Venezuela recuperó el acceso a la red social X luego de más de un año de bloqueo dispuesto en agosto de 2024 por el entonces presidente Nicolás Maduro. La restricción había sido aplicada tras las elecciones presidenciales de julio de ese año, en un contexto de denuncias de fraude y cuestionamientos al proceso electoral. Desde entonces, el ingreso a la plataforma solo era posible mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN).

Un canal clave en un contexto de censura



Durante el período de bloqueo, ministros, parlamentarios y organismos oficiales dejaron de utilizar X, que se había consolidado como uno de los principales canales de información del país, en medio del aumento de la censura a medios y periodistas y la escasez de información oficial. La suspensión limitó el acceso directo de la ciudadanía a comunicados y debates públicos.

El regreso de funcionarios a la red social



Con el restablecimiento del servicio, altos funcionarios del chavismo retomaron la actividad en la plataforma. Entre ellos, la presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunciaron públicamente su regreso a X. Rodríguez escribió: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica”. También se reactivaron publicaciones en la cuenta atribuida a Nicolás Maduro, donde se difundieron mensajes y fotografías junto a su esposa, Cilia Flores, en coincidencia con el levantamiento del bloqueo.

Antecedentes del bloqueo



Al ordenar la suspensión de X en agosto de 2024, Maduro había acusado al propietario de la red social, Elon Musk, de participar en un supuesto “golpe de Estado cibernético”. En ese momento, el Gobierno dio un plazo de diez días a la empresa para presentar documentación ante las autoridades venezolanas. El regreso de la red social marca un cambio en el escenario digital del país, luego de más de doce meses de restricciones al acceso a una de las principales plataformas de comunicación e información.

