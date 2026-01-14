Venezuela enviará un diplomático el día del encuentro de Corina Machado con Donald Trump

El Gobierno de Venezuela planea enviar un representante a Estados Unidos este jueves, el mismo día en que la dirigente opositora María Corina Machado tiene previsto un encuentro con el presidente Donald Trump.

Según informó la agencia Bloomberg, la presidenta Delcy Rodríguez impulsa el viaje de Félix Plasencia, actual jefe de misión de la embajada de Venezuela en el Reino Unido y exministro de Relaciones Exteriores.

Plasencia arribaría a Washington con el objetivo de mantener reuniones con altos funcionarios estadounidenses.

El diplomático cuenta con una extensa trayectoria dentro del chavismo y mantiene un vínculo cercano con la actual conducción del país. Durante 2021 y 2022 ocupó el cargo de canciller bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

La decisión de enviar un emisario oficial coincide con la agenda internacional de la principal referente opositora, lo que añade relevancia política al movimiento del Ejecutivo venezolano en la capital estadounidense.