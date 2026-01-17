El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo comercial tras 26 años de negociaciones

El acuerdo Mercosur - Unión Europea fue firmado luego de 26 años de negociaciones entre ambos bloques, en lo que fue calificado como un hecho histórico para el comercio internacional.

El tratado establece la conformación de un mercado ampliado de bienes y servicios con aranceles mínimos, que abarcará a más de 750 millones de consumidores entre América del Sur y Europa.

La firma del acuerdo no implica su entrada inmediata en vigor. El texto deberá ser aprobado por los congresos de los países que integran el Mercosur y la Unión Europea, un proceso que será determinante para su implementación efectiva.

Durante la ceremonia de firma se destacó la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales referentes políticos del bloque sudamericano.

Dentro de las sesiones extraordinarias de febrero

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el acuerdo será parte del temario a tratar en las sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero.

Por su parte, el presidente Javier Milei catalogó el acuerdo como "el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación". En ese sentido, le dio al país un rol clave: "Es el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado”.