El Parlamento Europeo detuvo el acuerdo con el Mercosur y lo envió a la Justicia

El Parlamento Europeo decidió frenar la ratificación del acuerdo de libre comercio con el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) para su revisión. La votación en Estrasburgo terminó con 334 votos a favor y 324 en contra.

El convenio, firmado recientemente en Paraguay, deberá ser evaluado por el Tjue, con sede en Luxemburgo, para determinar si cumple con los tratados del bloque de 27 países. La decisión se centró en cuestionamientos sobre la validez legal del mecanismo de reequilibrio del pacto y la base legal utilizada para su aprobación, que permite ratificar capítulos comerciales sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Un vocero de la Comisión Europea, Olof Gill, señaló que “las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, aunque aclaró que el acuerdo puede aplicarse de manera provisional mientras se espera el dictamen de la Justicia europea. Según el Tjue, este tipo de opiniones suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque en casos excepcionales puede priorizar su resolución.

La votación fue ajustada y generó debate entre los legisladores europeos, que advirtieron sobre posibles retrasos en la ratificación del pacto frente a tensiones comerciales internacionales, como las amenazas arancelarias de Estados Unidos.