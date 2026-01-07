La Justicia de Estados Unidos admitió que no existe el Cartel de los Soles

El Departamento de Justicia estadounidense retiró una de las acusaciones que había formulado contra Nicolás Maduro para justificar su secuestro por supuesto narcotráfico, debido a que la organización delictiva a la que lo había vinculado no existe.

La escandalosa vuelta en el aire que tuvo que dar la administración de Donald Trump fue revelada por la prensa estadounidense, que informó acerca de una rectificación de los cargos que se presentaron contra el presidente venezolano detenido durante una invasión militar el fin de semana pasado.

Para justificar su captura, secuestro, cesación en el cargo de presidente y arresto en Estados Unidos, la Casa Blanca había sostenido que Maduro tenía vínculos probados con el Cartel de los Soles, un grupo al que tanto Estados Unidos como la Argentina habían agregado a sus listas de organizaciones terroristas en 2025.

Lo notable del caso es que habría quedado demostrado que ese cartel no existe, y esto dejó pedaleando en falso a la acusación que tramita en los tribunales de Nueva York por narcoterrorismo y conspiración.

Por este motivo, el Departamento de Justicia norteamericano debió retirar ese cargo puntual y rectificar la lista de imputaciones contra Maduro. Ahora lo acusa de una supuesta conspiración para el narcotráfico.

Recalculando

Según el New York Times, la nueva y forzada imputación no señala al mandatario derrocado como miembro del cartel en cuestión, sino como partícipe de un presunto “sistema de patrocinio” solventada por dinero negro de la droga.

El nuevo texto presentado ante los tribunales de Nueva York dicen que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

También menciona que estas ganancias fluyen hacia funcionarios que “operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles”. Pero esta es una de las apenas dos menciones que hay en el texto. Como contraste, en la acusación de 2020 el término aparece decenas de veces

El gobierno de Venezuela ya había advertido sobre la inexistencia del Cartel de los Soles. En una declaración formulada luego del secuestro de Maduro, el Palacio de Miraflores calificó de “infame y vil mentira” a esa acusación con la que se intentó “justifica una intervención militar ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

La insólita modificación de los cargos es un indicio más de lo que la oposición demócrata, los medios de comunicación estadounidenses y las potencias extranjeras le cuestionan a la administración Trump: la ilegitimidad y la falta de sustento probatorio para invadir Venezuela y acusar a su presidente por un delito internacional.

Milei, en offside

Lo notable del caso es que el derrumbe del argumento de la Casa Blanca también golpea de lleno en la Casa Rosada. En su ciego alineamiento con Washington, el gobierno de Javier Milei también había agregado al Cartel de los Soles a su Registro Público de Entidades Terroristas.

Lo había hecho en agosto del año pasado, pero tras la detención de Maduro, Patricia Bullrich salió a jactarse públicamente de esa medida tomada durante su gestión.

“Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”, escribió el mismo día de la invasión en su cuenta de X. O sea que celebró una acusación inexistente, lo cual vuelve a evidenciar la inconsistencia de sus decisiones como ministra.

Las acusaciones sobre supuestos vínculos entre Maduro y el cartel inexistente habían sido fogoneadas desde 2020, cuando el Departamento de Justicia dijo tener probado que el Cartel de los Soles estaba dirigido por Maduro.

“Ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela”, decía la acusación formulada ese año. Es más, le atribuyó vínculos con la Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc) de Colombia y hasta dijo tener comprobado que la abastecía de armas con dinero del narcotráfico.

Los supuestos vínculos de Maduro con el narcotráfico fueron los principales argumentos que Donald Trump utilizó para preparar el terreno de la invasión a Venezuela mediante la falsa campaña antidrogas que llevó a cabo en el Caribe, con el bombardeo a lanchas y embarcaciones pequeñas.

