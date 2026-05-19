Donald Trump suspendió un ataque contra Irán por el avance de las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que suspendió un ataque militar contra Irán debido al avance de negociaciones diplomáticas con Teherán. El mandatario sostuvo que las conversaciones incluyen restricciones al desarrollo de armas nucleares iraníes.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social y, según explicó, la decisión fue tomada luego de conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Trump señaló que recibió pedidos directos del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, del príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, y del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahayan. En ese contexto, aseguró que ordenó suspender el ataque programado para este martes.

Sin embargo, el mandatario aclaró que las fuerzas estadounidenses continuarán preparadas para una ofensiva “a gran escala” si las negociaciones no llegan a un acuerdo aceptable para Washington.

El acuerdo nuclear, eje de las conversaciones

De acuerdo a lo expresado por Trump, uno de los principales objetivos de Estados Unidos es impedir que Irán avance en el desarrollo de armas nucleares. La Casa Blanca busca presentar ese eventual acuerdo como un resultado central en medio del conflicto regional.

Durante el fin de semana, la agencia iraní Fars informó que Washington presentó cinco condiciones para avanzar hacia un entendimiento con Teherán. Entre ellas figura la transferencia de uranio enriquecido a Estados Unidos.

Por su parte, Irán reclama compensaciones económicas, el levantamiento de restricciones sobre sus puertos y participación en el control marítimo del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio internacional de petróleo.