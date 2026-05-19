Gran Premio de Canadá: días, horarios y cómo ver a Colapinto en la Fórmula 1

El Gran Premio de Canadá llega este fin de semana con formato sprint y una agenda cargada en Montreal. La competencia de la Fórmula 1 se disputará del viernes 22 al domingo 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve en la isla artificial de Notre Dame.

El evento contará con Franco Colapinto como uno de los focos de atención. El piloto argentino buscará sumar puntos para Alpine en un trazado que lo posicionó 13º en la edición anterior.

El circuito canadiense está ubicado en la isla artificial de Notre Dame, dentro del parque Jean-Drapeau. Es considerado uno de los escenarios más veloces y exigentes de toda la F1.

Tiene largas rectas y las frenadas son muy agresivas, por lo que el circuito obliga a encontrar equilibrio entre velocidad y estabilidad. Además, los muros están extremadamente cerca de la pista y aumentan las posibilidades de colisión.

Cronograma del fin de semana

El formato sprint reduce los entrenamientos y aumenta la competencia desde el inicio.

El viernes 22 habrá práctica libre de 13.30 a 14.30 y clasificación sprint de 17.30 a 18.14.

El sábado 23 se correrá la sprint de 13 a 13.30 y la clasificación principal de 17 a 18.

El domingo 24 la carrera final comenzará a las 17 en Argentina.

El GP de Canadá Fórmula 1 podrá verse en Argentina a través de Disney+ Premium, F1 TV y Fox Sports.