Karina Milei Justicia de Corrientes Gustavo Valdés
Las noticias más importantes del 1 de junio

Por El Litoral

Domingo, 01 de junio de 2025 a las 07:30

Las Provincias, en alerta por la caída de la recaudación y las transferencias de la Nación

La Iglesia reclama al Gobierno por la crisis social

Tras días de frío intenso, cómo seguirán las temperaturas en Corrientes

La masonería de Paraguay y Argentina se reunieron en Corrientes para un abrazo de paz

Pedro: “Nadie puede cuestionar que Valdés marcó el rumbo de Corrientes”

Colón dejó sin invicto a Regatas y dio un paso clave hacia las semifinales

Murió hace 300 años y su cuerpo está incorrupto

Ganó San Martín y habrá quinto partido en el clásico correntino

Huracán y Platense definen el Apertura

Cuánto afectará a la Argentina los aranceles al acero y al aluminio que anunció Trump

 

