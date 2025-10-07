¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Derechos Humanos Gustavo Valdés cuatrerismo
Derechos Humanos Gustavo Valdés cuatrerismo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 7 de octubre de 2025

Por El Litoral

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 07:11

Corrientes ajusta la gestión: Valdés analizó el impacto económico nacional con su gabinete

Gustavo Valdés: "En Corrientes no nos doblamos a guachazos ni por un ATN"

El nuevo Santuario del Gauchito Gil abrirá sus puertas este martes

La hija de correntinos desaparecidos declaró en el juicio y mostró los dibujos de su madre en cautiverio

Lautaro Midón se presenta en Brasil

El Flaco López se sumó a la selección Argentina en Miami

Corrientes tendrá nueves representantes en el Regional

Corrientes: detuvieron a dos hombres con carpinchos faenados y con causas por cuatrerismo

Corrientes suma su primera Doctora en Educación formada en la Ucsf

Pozzer Penzo sobre el caso Loan: "La búsqueda es permanente y continua"

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD