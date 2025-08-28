¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Ricardo Colombi Padrón electoral
Las noticias más importantes del 28 de agosto de 2025

Por El Litoral

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 07:08

ECO llamó a reconstruir las bases de la igualdad, el respeto y libertad

Murió el legendario chamamecero Raúl Barboza, un ícono del acordeón y la música litoraleña

Se viene un aumento de temperatura en Corrientes con máximas de 30ºC

Banco de Corrientes: “Tuvimos ganancias récord por 79 mil millones de pesos”

Raúl Barboza: su carrera, reconocimiento y su música como legado

Piedrazos y tensión en la caravana de Milei: evacuaron de urgencia a la comitiva

Cierre de campaña en Corrientes: actos masivos, transmisiones 2.0 y presencia nacional

Internaron al candidato a intendente de Paso de la Patria en el hospital Campaña

Un informe adelantó que no están previstos aumentos en las prestaciones por Discapacidad

Chagas: Corrientes avanza con controles y testeos para la detección temprana

