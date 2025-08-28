Las noticias más importantes del 28 de agosto de 2025

ECO llamó a reconstruir las bases de la igualdad, el respeto y libertad
Murió el legendario chamamecero Raúl Barboza, un ícono del acordeón y la música litoraleña
Se viene un aumento de temperatura en Corrientes con máximas de 30ºC
Banco de Corrientes: “Tuvimos ganancias récord por 79 mil millones de pesos”
Raúl Barboza: su carrera, reconocimiento y su música como legado
Piedrazos y tensión en la caravana de Milei: evacuaron de urgencia a la comitiva
Cierre de campaña en Corrientes: actos masivos, transmisiones 2.0 y presencia nacional
Internaron al candidato a intendente de Paso de la Patria en el hospital Campaña
Un informe adelantó que no están previstos aumentos en las prestaciones por Discapacidad
Chagas: Corrientes avanza con controles y testeos para la detección temprana