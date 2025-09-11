¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Universidades públicas Policía de Corrientes frutihortícola
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 11 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 07:18

Corrientes: lo buscaban por robo, allanaron su casa y descubrieron una plantación de marihuana

Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y lo envió al Congreso

Estacionamiento medido en Corrientes: tarjeteros exigen aumento del 100% en sus ingresos

Reclaman más controles fitosanitarios de Senasa en los ingresos a Corrientes

El Foro de Seguridad Rural Argentino en alerta por el abigeato en Corrientes

Megaoperativo contra el fraude informático en Corrientes y otras provincias

Pesar por la muerte del ex diputado provincial, Alberto Yardin

Una familia necesitó más de $1.160.000 para no ser pobre en agosto

La inflación de agosto fue de 1,9% y acumula 19,5% en lo que va del año

Lanzan el concurso gastronómico “Diabet Chef” para promover la alimentación saludable

Últimas noticias

