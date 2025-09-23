¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes
Las noticias más importantes del 23 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 07:08

Tragedia en el puente Chaco-Corrientes: liberan al camionero que provocó el choque fatal

Persecución en Santo Tomé: Gendarmería secuestró más de 21 mil paquetes de cigarrillos

Operativo contra el maltrato animal: la Municipalidad de Corrientes rescató 165 gallos de riña

Horarios confirmados para los primeros partidos de Regatas y San Martín

Corrientes moderniza la educación con un sistema digital de asistencia escolar

Campaña de detección del cáncer de piel: más de 350 personas fueron atendidas gratuitamente en Corrientes

Corrientes: así funcionarán los servicios municipales en el feriado del 24 de septiembre

Valdés anunció cuándo arranca el pago de sueldos para los trabajadores provinciales

Francia se sumó al Reino Unido y otros países y reconoció al Estado Palestino

Intentaban robar 30 terneros en Goya y fueron descubiertos por la Policía

