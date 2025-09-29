¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El Cardiológico Christian Vida Día del Empleado de Comercio
Corrientes

Las noticias más importantes del 29 de septiembre

Por El Litoral

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 07:09

Goya: en cinco allanamientos coordinados se secuestraron armas, vehículos y droga

Itatí recibió a más de 400 mil peregrinos en la 46° Peregrinación Juvenil del NEA

Corrientes habilita sus playas con más accesibilidad, servicios y propuestas de verano

Los gobernadores hablarán con Milei después de las elecciones

Secuestraron 17 animales que eran transportados ilegalmente

Arranca la entrega de nuevas tarjetas Mbareté en el Hospital de Campaña

Murió una mujer tras ser arrastrada por un motochorro en Corrientes

Las Pymes industriales advierten que la situación es "crítica"

Tenistas correntinos se presentan en Antofagasta

Diabetes gestacional: la Unne obtuvo reconocimiento internacional por su trabajo









 

