Habló el enigmático amigo de Liam Payne al que imputó la Justicia

Luego de que la Justicia argentina imputara a dos empleados del Hotel Casa Sur, de Palermo, donde murió el músico británico Liam Payne (31), por "suministro de estupefacientes", y a un enigmático amigo que estaba con él, por "abandono de persona", ese hombre, un estadounidense radicado en nuestro país, se defendió de la acusación en una charla con el diario londinense Daily Mail.

Rogelio "Roger" Nores negó este jueves haber abandonado al ex integrante de la banda One Direction en las horas previas a que la estrella pop cayera del balcón de la habitación del tercer piso, donde se alojaba.

"Jamás abandoné a Liam; fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera", dijo Nores. "Había más de 15 personas en el lobby del hotel conversando y bromeando con él cuando me fui", agregó.

El informe toxicológico arrojó que Payne tenía en su cuerpo cocaína, alcohol y un antidepresivo recetado.

"Jamás podría haber imaginado que algo así sucedería. Di mi declaración al fiscal el 17 de octubre como testigo y desde entonces no he hablado con ningún oficial de policía ni fiscal. No era el manager de Liam; él solo era un amigo muy querido, y por favor remítanse al correo electrónico que envié a Liam y a su equipo el 23 de agosto. Estoy realmente devastado por esta tragedia y extraño a mi amigo todos los días", detalló a ese medio.

Esto ocurre en medio de la confirmación de que Liam Payne fue trasladado de regreso al Reino Unido el miércoles, luego de que finalmente se entregara el cuerpo a su padre, Geoff Payne, tras completarse las pruebas adicionales de la autopsia, lo que tuvo una demora de 18 días.

Casi en paralelo, la Justicia comunicó que realizó una serie de allanamientos a esas tres personas imputadas. Pero el enigmático amigo del exintegrante de One Direction negó en esa charla con Daily Mail que hayan allanado su domicilio.

En un comunicado oficial emitido por la fiscalía y publicado en el sitio fiscales.gob.ar, se confirmó que el fiscal Andrés Madrea emitió un dictamen el viernes en el que pidió la imputación y detención de tres personas.