El Presidente criticó a Lilita Carrió y le respondieron que pacta impunidad

El presidente Javier Milei acusó a la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, de circular con 20 custodios pagos por la Ciudad de Buenos Aires. Todo comenzó luego de que “Lilita” fuera vista este sábado con chofer y custodio armado en el ingreso al casamiento del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

“En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es Diputada Nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La reacción de la Coalición Cívica fue casi instantánea. El diputado Juan Manuel López citó la publicación de Milei y respondió: “Si denuncias la corrupción de Menem (donde morían testigos), Duhalde, los Kirchner, Massa, los crímenes narcos, el tráfico de efedrina, los jueces corruptos, los atentados terroristas (incluido el magnicidio de Nisman), tener custodia es una consecuencia, vos pactas impunidad”.

Mientras que el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, sumó: “La diferencia entre quienes se enfrentan y se hacen los guapos con los jubilados y los que se enfrentaron y enfrentan a los corruptos y a las mafias de la Argentina”. Al mismo tiempo, ironizó: “Nota de color: sigan jugando al TEG, comprando aviones de combate y submarinos, que de luchar contra los flagelos que sufren los argentinos, nos seguiremos encargando nosotros, a pesar de las presiones, las amenazas y los pactos entre corruptos”.

El legislador porteño Hernán Reyes también apuntó contra el Presidente: “Anda con custodia porque tuvo los cojones que a vos te faltan”.