Sin patentes metálicas no se puede salir del país

A pocos días del comienzo de las vacaciones, muchos argentinos que eligieron Brasil o Uruguay como destino turístico aprovechando el “dólar barato” siguen preocupados porque no saben si podrán hacer el viaje por tierra con un auto nuevo que tiene todavía la matrícula provisoria. ¿Por qué? Debido a que este tipo de identificación de los vehículos no es válida para salir del país.

Según el destino o la cantidad de personas que conforman un grupo que viajará, hacerlo en auto es mucho más accesible que por vía aérea, con la comodidad adicional de tener libre movimiento sin depender de transporte ocasional y sus costos durante la estadía. Ante la incertidumbre respecto a la fecha en la que podrían recibir sus placas metálicas, las consultas a los Registros de la Propiedad son diarias, pero en la mayoría de los casos, la respuesta es negativa.

“Estamos recibiendo pedidos de patentes que hicimos hace más de cinco semanas, pero tampoco es algo ordenado. Llegan algunas sí y otras no. Es imposible dar una respuesta a las personas que consultan todos los días por sus patentes”, comentaron desde un Registro Automotor del Noreste, plena zona de frontera con Brasil y Paraguay.

“La gente empieza a pensar que tendrá que sacar pasajes aéreos a último momento, con el costo que eso tiene. Se la agarra con nosotros, pero no tenemos nada que ver. No llegan las patentes”, completó.

El retraso en la entrega de las placas metálicas de identificación del automotor es tal que el Gobierno tuvo que extender hasta un plazo de 180 días la vigencia de las matrículas provisorias de papel, mientras se trabaja en dos frentes simultáneamente: agilizar la producción y conseguir nuevos proveedores.

Sin embargo, ésta es una solución que permite la circulación legal dentro del país pero no resuelve el problema que se le presenta a miles de usuarios que compraron un auto o moto cero kilómetro en los últimos meses del año y no tienen todavía la posibilidad de salir del país con esos vehículos.

“Las patentes provisorias están diseñadas para el uso exclusivo dentro del territorio nacional. No obstante, el usuario que cuente con una chapa provisoria por deterioro de la patente, está autorizado a circular por el mercado común si cuenta con ambos elementos (la chapa deteriorada y la provisoria)”, confirmaron desde la Dirección Nacional de Registros del Automotor DNRPA).

Quién imprime las patentes

Actualmente, la fabricación de los elementos registrales sigue estando a cargo de Casa de la Moneda, organismo que está intervenido y que por disposición del Gobierno dejará de ser el proveedor único de toda la documentación relacionada con la registración e identificación de automotores. Esto es chapas patente provisorias y definitivas, formularios de transferencia y alta de vehículos, y cédulas de identidad del automotor, la famosa cédula verde que desde hace varios años ya no tiene ese color.

Para intentar solucionar la emergencia a la brevedad posible, a fines de noviembre se trasladó el equipamiento técnico desde la ex Ciccone en Don Torcuato hasta las dependencias de Casa de la Moneda en Retiro. Después de unos diez días entre desarme, traslado, armado y puesta a punto de la máquina, la producción comenzó nuevamente, aunque no hay precisiones oficiales respecto al ritmo con el que se trabaja, teniendo en cuenta que los operarios no son los que hacían esa tarea.

Fuentes cercanas al organismo indicaron que se podrían producir unas 90.000 patentes metálicas en diciembre y unas 300.000 en enero, para “ponerse al día” con los retrasos. El problema para los usuarios es que muchos tienen su viaje de vacaciones este mismo mes o en la primera quincena de enero.

El faltante de esos elementos registrales es un problema que tiene su génesis en 2023, cuando se empezó a demorar la producción por las limitaciones para importar insumos esenciales como los materiales reflectivos y la tinta especial. Sin embargo, lejos de solucionarse, este año se agravaron aunque las importaciones estuvieran flexibilizadas completamente, lo cual, después de un análisis profundo de las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia, terminó con la decisión de prescindir de los servicios de Casa de la Moneda como proveedor de formularios, cédulas y matrículas metálicas.

“Hoy, si viene un vehículo argentino sin la patente de metal, no puede ingresar al Paraguay. Y tampoco si nos exhiben una cédula de conducir de un tercero autorizado de manera digital. Son cuestiones que se resuelven a nivel gobierno de ambos países”, señalaron funcionarios en la cabecera del puente San Roque González de Santa Cruz, por medio del cual se accede a la ciudad paraguaya de Encarnación, en declaraciones al diario misionero Primera Edición.

Las mismas fuentes informaron que hasta ahora no recibieron ningún tipo de notificación al respecto por parte de las autoridades nacionales y, en consecuencia, se continúa exigiendo la misma documentación del vehículo para quienes quieran ingresar al país.

Cédula verde digital

Pero las matrículas no son el único problema que pueden encontrarse los turistas argentinos que pretendan pasar las fronteras hacia los países limítrofes por tierra en automóvil particular. La misma demora en la fabricación de patentes metálicas es la que tiene retrasadas miles de cédulas verdes. En este caso, el hecho de tener una cédula digital fue una solución intermedia para circular dentro de Argentina hasta resolver el problema, pero para salir del país, aunque la teoría indica que debería ser aceptada, la realidad muestra otra cosa, y son muchos los pasos fronterizos que piden la cédula física.

“Actualmente estamos trabajando de manera articulada con Cancillería y en comunicación permanente con las autoridades de los países limítrofes para celebrar un Convenio Marco que asegure la aceptación del documento digital para ingresar, circular y salir. Este esfuerzo conjunto refleja la importancia de coordinar políticas regionales, teniendo en cuenta que tanto Brasil como Uruguay también están avanzando en esta dirección”, respondieron desde la Dnrpa.

Mientras se resuelve la urgencia, el gobierno está “trabajando en el proceso de licitación que permitirá garantizar una provisión adecuada y continua de este insumo. El proceso licitatorio es una de nuestras prioridades y muy pronto debe ser publicado, tiene como objetivo no solo resolver la situación actual, sino también optimizar los tiempos de entrega y garantizar la calidad del servicio a futuro. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por modernizar y transparentar la gestión en esta área clave para el sector automotor”, señalaron ante la consulta de este medio.

“Entendemos las preocupaciones que puedan surgir por los retrasos actuales y reafirmamos nuestro compromiso de resolver esta situación en el menor tiempo posible, priorizando siempre el beneficio de los ciudadanos y asegurando un suministro eficiente”, finalizaron.

*Infobae