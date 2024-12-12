El Senado echó a Kueider con amplia mayoría

La Cámara alta de la Nación aprobó con 61 votos a favor y 5 en contra la expulsión del legislador entrerriano Edgardo Kueider, que quiso ingresar a Paraguay con más de US$ 200 mil sin declarar.

Al kirchnerismo, que impulsaba que echaran al legislador que apoya al oficialismo de la Libertad Avanza, le faltó el senador Gerardo Montenegro, quien viajó al Vaticano para participar de un encuentro con el Papa.

Sin embargo, sumó votos del PRO, así como de La Libertad Avanza, entre otros sectores que adhieren a las propuestas del presidente Javier Milei.

Los tres senadores nacionales por Corrientes votaron a favor de desplazar de su banca al legislador detenido junto a su secretaria en Asunción.

Se trata de los votos a favor de los radicales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, y del compañero de bancada de Kueider, Carlos "Camau" Espínola.

En la votación hubo una abstención, del salteño Juan Carlos Romero, y cinco en contra de la expulsión: Maxiliano Abad, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, Martín Goerling y Carmen Alvarez Rivero.