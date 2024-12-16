Kueider citó los dichos de Milei para solicitar que declaren inválida su expulsión

En una nueva presentación judicial, el ex senador Edgardo Kueider citó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre su expulsión para volver a pedir que se declare inválida la sesión en el Senado del jueves pasado. Además, a través de su abogado, sostuvo que el cuarto intermedio es clave porque a esa hora ya no había dudas que la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo de la Presidencia.

El expediente está a cargo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico. Antes de que haya alguna definición, el abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, presentó esta mañana una ampliación de la medida cautelar.

En ese escrito, de 43 carillas, al que tuvo acceso Infobae, destacó los dichos de Milei, el viernes pasado, en una entrevista con el periodista Luis Majul en la radio El Observador, donde aseguró que la sesión era “inválida” porque hubo traspaso de poder al salir del país. “Aquí debe considerar S.S. que la manifestación pública realizada por medios de comunicación ante la sociedad y esta parte realizada por quien ejerce la representación del Estado Nacional conforma una CONFESION EXPRESA EXTRAJUDICIAL alcanzada por los efectos del art. 425 del CPCC”, sostiene la presentación. Y agrega: “Por ende, ante la confesión del PEN, no puede rebatirse en este proceso en forma alguna que la Dra. Villarruel ejercía el cargo de presidente al momento de los hechos denunciados”.

En esa entrevista, Milei cargó contra su vice: dijo que sabía “48 horas antes de la sesión” del viaje a Italia y que no debió haber estado ocupando la titularidad de la Cámara alta. “En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, sostuvo.

El debate jurídico recién arrancó. El viernes, Kueider pidió que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y que como medida previa se dicta una cautelar que lo reponga como senador nacional.

Hoy su abogado sumó nuevas pruebas y agregó algunos argumentos a la discusión. Entre otras cosas, dijo que es clave el cuarto intermedio durante la sesión, que se registró a las 15:08, previo a la votación. “Ese cuarto intermedio genera la suspensión de la asamblea y fracciona el iter de continuidad del acto. Ante ello, si bien al inicio de la sesión la misma es válida y durante su primera parte la Sra. Villarruel actuó en una solución de continuidad, el cuarto intermedio opera como una interrupción del acto originario y de esa solución de continuidad”, dijo.

Kueider está bajo prisión domiciliaria en Paraguay luego de que fuera detenido con 211 mil dólares que quiso ingresar al país sin declarar.