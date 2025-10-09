La Bombonera despide a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, el director técnico que dejó una marca imborrable en la historia de Boca Juniors, será velado en el estadio que fue testigo de sus mayores logros. La Bombonera abrirá sus puertas para que el público, exjugadores y referentes del deporte puedan despedir a una de las figuras más queridas del club.

El velatorio comenzará este jueves a las 10 y se extenderá hasta las 22. El viernes, continuará desde las 10 hasta las 12 del mediodía. Durante ese lapso, se espera una gran afluencia de hinchas que se acercarán a Brandsen 805, muchos con camisetas, banderas y mensajes de agradecimiento.

Russo fue parte fundamental en varias etapas del club, destacándose especialmente por la obtención de títulos y su cercanía con los jugadores y la hinchada. Su legado como entrenador, pero también como figura humana dentro del fútbol argentino, será recordado por generaciones.

Desde las primeras horas del jueves, se prevé un operativo especial para ordenar el ingreso del público al estadio y garantizar el normal desarrollo de la ceremonia. Boca Juniors invitó a toda la comunidad boquense a participar de este último adiós, en un marco de respeto y homenaje.

Fuente: TN.