Córdoba: gran operativo en la desesperada búsqueda de un niño

Un niño de 3 años llamado Liam es buscado intensamente desde el sábado en Ballesteros Sud, Córdoba. La desaparición se reportó alrededor de las 19 horas cuando sus padres notificaron a la policía tras no encontrar al pequeño cerca de su hogar.

Según el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, más de 100 personas participan en el operativo, utilizando baqueanos, drones y perros rastreadores para localizar al niño en la zona.

Liam es de tez trigueña, tiene cabello corto y negro, y mide aproximadamente 90 centímetros. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto azul y estaba descalzo, según detalló su familia desde la localidad cercana a Villa María.

El funcionario provincial Quinteros explicó a los medios que, al llegar al sitio, habló con los padres del niño. Ellos narraron que, tras dormir la siesta durante una jornada de intenso calor, despertaron y notaron la ausencia de Liam, uno de sus seis hijos. Buscaron en los lugares donde suele jugar, como debajo de un tractor o en el pastizal, pero no lo hallaron, por lo que decidieron alertar a la policía.

La zona de búsqueda está alejada de áreas urbanizadas, accesible solo por un camino de tierra. Se trata de un caserío de unas ocho viviendas precarias, cuyos habitantes trabajan mayormente en cortaderos de ladrillos locales.

La fiscal de Bell Ville, Isabel María Reyna, junto con otras autoridades, participa en la investigación. Quinteros mencionó que el área es complicada para el rastreo debido a su geografía llana con pozos originados por el cortadero de ladrillos. En colaboración con el Ministerio de Seguridad nacional, se activó el alerta Sofía para dar con el paradero del menor.

Las autoridades han solicitado a la comunidad que, ante cualquier información relevante, se comuniquen con la Fiscalía de Bell Ville a través de los teléfonos 03537 450010 o 03537 450013, o bien al 911 o 101 de emergencias, o en cualquier sede policial o judicial.

