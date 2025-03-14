Respaldo de Milei a Bullrich: “Los buenos son los de azul”

El presidente Javier Milei respaldó públicamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el discurso que pronunció en la muestra agropecuaria Expoagro.

Durante un fragmento de su exposición, el jefe de Estado se refirió por primera vez en público a los incidentes en el Congreso, que se produjeron durante la movilización por los jubilados de la que participaron también barras de clubes de fútbol y militantes políticos.

“Estoy con alguien que compitió conmigo y su grandeza permitió que se sumara a este gobierno. En materia de seguridad, el que las hace las paga. Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros son malos”, dijo Milei.

“Los vamos a meter presos, vamos a defender a la República: no vienen contra mí, vienen contra ustedes, yo sólo estoy en el medio”, agregó.

La frase remite a los enfrentamientos en la zona del Congreso. Los de “azul” a los que alude Milei son los miembros de la fuerza de seguridad que fueron señalados por la oposición por los incidentes en los que un fotógrafo resultó herido de gravedad.

“Se terminó el modelo en el que las víctimas son tratadas como victimarios y los victimarios como víctimas”, garantizó el mandatario ante la atenta mirada de la Ministra de Seguridad, que sonrió en varias ocasiones al escuchar las definiciones de líder del gobierno nacional.

El respaldo presidencial a la funcionaria fue total. “Quiero agradecer la presencia de la doctora Bullrich, que vino a acompañarme, por su enorme trabajo defendiendo los valores de la República”, resaltó Milei.

Desde el Gobierno cerraron filas en torno a la ministra, justificando el accionar de las fuerzas policiales ante los incidentes que provocaron destrozos en la vía pública y dejaron numerosos heridos. Incluso, antes de esta expresión pública, Milei retuiteó un fragmento de la conferencia de prensa de Bullrich, en la que afirmó: “Todo estaba preparado para generar este nivel de violencia (...), por eso tomamos la decisión de operar y dispersar desde el primer momento que comenzó la marcha”.

