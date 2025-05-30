Los analistas creen que el dólar se mantendrá arriba del piso de la banda

Tras la colocación de un bono en pesos por US$1.000 millones ante inversores extranjeros, el dólar registró una suba tanto en el mercado oficial como en los segmentos financieros.

La emisión atrajo capitales del exterior, pero también generó presiones cambiarias. Factores estacionales, como la menor liquidación del agro, y coyunturales , vinculados a la incertidumbre macroeconómica, se combinaron para impulsar el tipo de cambio, que se acercó al límite superior de la banda cambiaria, actualmente en torno a los $1.200.

Este jueves el tipo de cambio oficial saltó $23 y se ubicó en $1183 por unidad. En la semana, la cotización oficial mayorista ya acumula un alza de $49,50.



“El impacto de la demanda presionó sobre la cotización llevándola a alcanzar niveles muy próximos a los vistos en el comienzo de la primera semana del mes, cuando tocó $1200 por unidad, el máximo mensual hasta ahora", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, en un informe para sus clientes.

Por su parte, el dólar MEP trepó $17 en el día, hasta $1181,90, y suma $38,60 en la semana. El contado con liquidación, en tanto, cerró el jueves a $1194,22, lo que significó un alza de $18,90 en la jornada y de $29 en las últimas cuatro ruedas.

Entre las razones que dan los analistas para explicar la suba en el segmento oficial está el típico aumento de la demanda de divisas a fin de mes. El desempeño del dólar futuro también mostró una mayor búsqueda de cobertura, con subas de entre $20 y $32 en todos plazos.

Un segundo motivo tiene que ver con los requerimientos de dólares por parte de algunas provincias que deben cancelar compromisos de deuda en los próximos días.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene que pagar un poco más de US$300 millones el 1° de junio. A ella se suman otras jurisdicciones que también tienen vencimientos y, como las provincias pueden acceder a los dólares tres días antes del pago, puede ser que estén agregando presión", apuntó Melina Eidner, economista de Portfolio Personal Inversiones.

Un nuevo “piso de la banda”

El resultado de la licitación del miércoles también aparece entre las posibles explicaciones para la suba del dólar. Por un lado, porque el Gobierno inyectó pesos a la economía.

“El Tesoro tenía que pagar $8,5 billones de deuda y renovó $7,5 billones. El otro billón de pesos lo consiguió con la emisión del Bonte 2030 por el que entraron dólares, no pesos. Como resultado, el Tesoro tuvo que emitir pesos para pagar una parte de esa deuda que se le vencía”, explicó Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

La operación que hizo el Tesoro, en los hechos, fue una forma de comprar dólares dentro de la banda y, así, convalidar cierto precio para el dólar. “Es como si el Tesoro hubiese comprado los US$1000 millones a un tipo de cambio de $1148″, puntualizó Eidner, que agregó que ese valor termina interpretándose como un piso de hecho de la banda porque es un precio al que el Gobierno estuvo dispuesto a comprar.

En la misma sintonía, Juan Manuel Truffa, socio de Outlier, agregó que el Banco Central cambió su estrategia de intervención en el mercado de futuros y ya no defiende niveles a partir de precios del dólar contado en torno a $1150. “Le da un poco más de espacio para que suba: ya había ocurrido el miércoles y este jueves se confirmó”, señaló.

Dólar: qué puede pasar en los próximos meses

Para Colombo, el resultado de la licitación mostró que los inversores internacionales esperan una inflación bastante más alta que los locales y consideró que eso, junto con la emisión de pesos, llevará al tipo de cambio a acomodarse en la zona de los $1180.

A pesa de la suba reciente, Eidner sostuvo que el Gobierno puede atravesar junio sin sobresaltos para el esquema cambiario. “El mes que viene la cosecha gruesa se va a liquidar a todo vapor porque el equipo económico ya ratificó que vuelven las retenciones en julio. Todos los incentivos están puestos para que la liquidación se acelere y ya lo estamos viendo”, afirmó.

Para julio, que arranca con un pago de deuda por más de US$4000 millones, la analista prevé un cambio en el panorama ya que cae la estacionalidad de las exportaciones y sube la de las importaciones. A la vez, sostuvo que las vacaciones de invierno generan un pico en el turismo al exterior, que aumenta la demanda de dólares.

“Por otra parte, estuvimos viendo que en los años electorales en los que no hubo cepo, sin importar el signo político ni las encuestas, la formación de activos externos de las personas humanas por dolarización de portafolios que se duplica o triplica en los meses previos a las elecciones. Eso también va a jugar eh en contra hasta octubre”, cerró Eidner, y reconoció que el plan oficial para sacar los dólares “del colchón” apunta precisamente a moderar la presión que estos factores harán sobre el tipo de cambio.

